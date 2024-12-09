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00:56, 9 декабря 2024Спорт

Мбаппе рассказал о зле на Месси после чемпионата мира-2022

Мбаппе признался, что был чертовски зол на Месси после проигрыша на ЧМ-2022
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об отношениях с форвардом «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси после чемпионата мира-2022. Его слова приводит RMC Sport со ссылкой на Canal+.

Мбаппе признался, что был чертовски зол на Месси после проигрыша в финале соревнований. «Но все равно уважал его, потому что это Месси. Мы оба растопили этот лед — смеялись над тем, как сражались друг с другом. У нас остались воспоминания о том финале. Я думаю, что он сблизил нас», — поделился он.

В 2022 году Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре, в финале одолев Францию. Форвард был признан самым ценным игроком турнира. Французы стали победителями мундиаля 2018 года в Москве. Мбаппе назвали лучшим молодым игроком турнира.

Вместе футболисты выступали за ПСЖ. В 2023-м Месси переехал в США, а Мбаппе в 2024-м присоединился к испанскому клубу.

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