Медведчук: пытаясь попасть в Европу, Украина стала бедной в ней страной

Украина, пытающаяся более 10 лет попасть в Европу, стала самой бедной, коррумпированной в ней страной. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Украина на этом пути стала самой бедной и коррумпированной страной в Европе и самой вымирающей в мире», — рассказал Медведчук.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский обещает свои союзникам с Запада то, что «украинцы умрут, а с Россией не пойдут», за что и получает вознаграждение в сотни миллиардов долларов.

«Этот политический шут получил много, а что получил простой украинец? Войну, нищету и бесправие», — добавил Медведчук. У каждого украинца, как отметил политик, есть возможность жить в сильной богатой и развивающейся стране — России.

Ранее Медведчук заявил, что ключевая цель режима Владимира Зеленского заключается в «утилизации» как можно большего числа граждан страны. Он указал, что Украину готовят к понижению мобилизационного возраста мужчин до 18 лет и анонсируют мобилизацию женщин ряда специальностей.