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14:27, 9 декабря 2024Ценности

Меган Маркл пришла на премию в образе за два миллиона рублей

Меган Маркл в образе за два миллиона рублей пришла на премию Paley Honors
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unique Nicole / Getty Images

Бывшая американская актриса Меган Маркл вышла в свет в образе за два миллиона рублей. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Супруга принца Гарри посетила церемонию вручения премии The Paley Honors в Беверли-Хиллз, чтобы поддержать друга семьи — актера, режиссера и сценариста Тайлера Перри. Для мероприятия она выбрала сшитое на заказ черное макси-платье без бретелей и с разрезом люксового бренда Oscar de la Renta.

Также 43-летняя герцогиня Сассекская надела босоножки на шпильках Celine в минималистичном стиле, бриллиантовое теннисное ожерелье Logan Hollowell, кольца Lorraine Schwartz и Engender и браслет Cartier Love. Отмечается, что общая стоимость одежды и аксессуаров знаменитости составила 20 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей).

Ранее в декабре сотрудница компании House of Colour стилистка Сэнди Ланкастер раскрыла тайный смысл черно-белых нарядов бывшей американской актрисы Меган Маркл.

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