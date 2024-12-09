Меган Маркл пришла на премию в образе за два миллиона рублей

Меган Маркл в образе за два миллиона рублей пришла на премию Paley Honors

Бывшая американская актриса Меган Маркл вышла в свет в образе за два миллиона рублей. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Супруга принца Гарри посетила церемонию вручения премии The Paley Honors в Беверли-Хиллз, чтобы поддержать друга семьи — актера, режиссера и сценариста Тайлера Перри. Для мероприятия она выбрала сшитое на заказ черное макси-платье без бретелей и с разрезом люксового бренда Oscar de la Renta.

Также 43-летняя герцогиня Сассекская надела босоножки на шпильках Celine в минималистичном стиле, бриллиантовое теннисное ожерелье Logan Hollowell, кольца Lorraine Schwartz и Engender и браслет Cartier Love. Отмечается, что общая стоимость одежды и аксессуаров знаменитости составила 20 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей).

Ранее в декабре сотрудница компании House of Colour стилистка Сэнди Ланкастер раскрыла тайный смысл черно-белых нарядов бывшей американской актрисы Меган Маркл.