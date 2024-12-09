Москвичам посоветовали готовить лыжи

Синоптик Вильфанд посоветовал москвичам готовить лыжи к выходным

В ближайшие выходные в столице будет достаточно снега для того, чтобы кататься на лыжах. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сильных снегопадов москвичам ждать не стоит, но «небольшой снежок» прогнозируется в течение всей недели. Вильфанд напомнил, что высота снега на главной столичной станции на ВДНХ достигла 14 сантиметров, по области местами уровень снега достиг 30 сантиметров. Ожидается, что за неделю высота снежного покрова вырастет в среднем на 2–3 сантиметра.

Синоптик заявил, что этот снег пролежит до весны. Уже в эти выходные в Москве можно кататься на лыжах — высота снега, которая для катания должна быть более 15 сантиметров, позволяет это сделать, заявил синоптик.

Среднесуточная температура воздуха на неделе будет отрицательной, предупреждал ранее Вильфанд. В ночь на 10 декабря в столице ожидается минус 2-7 градусов, а дневные температуры будут достигать минус 1-3 градусов. 11 декабря ночью будет аналогичная погода, а днем теплее — от нуля до минус 2 градусов. При этом 14 декабря в Москве похолодает до минус 13 градусов.