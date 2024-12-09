Мужчинам дали советы по облегчению состояния женщины во время менструации

Гинеколог, заведующая хирургическим отделением «Семейной Поликлиники № 5» Ольга Бабкина дала мужчинам несколько советов, которые помогут облегчить состояние женщины во время менструации. Своими рекомендациями врач поделилась с «Лентой.ру».

Бабкина обратила внимание, что менструация может негативно влиять и на настроение, и на самочувствие женщины. По ее словам, в первый день цикла снижается уровень основных женских половых гормонов и увеличивается концентрация веществ, увеличивающих реакцию на боль, из-за чего могут появиться неприятные ощущения внизу живота, возникают отеки и высыпания на коже.

Специалистка отметила, что мужчины могут помочь партнерше легче пережить менструацию, если будут следовать несложным правилам. «Не стоит обесценивать чувства женщины и говорить, что она все придумала или преувеличивает. Советую дать ей возможность расслабиться. Предложите отдохнуть и помочь ей с делами. В расслабленном состоянии женщина намного проще переживает гормональные изменения. Обнимите ее и скажите приятные слова», — порекомендовала гинеколог.

Также Бабкина посоветовала мужчинам поддерживать партнершу эмоционально и внимательно относиться к ее желаниям. Нелишним, по ее словам, будет и контроль рациона женщины в этот период. В меню должны обязательно присутствовать фрукты, листовые овощи, обладающий противовоспалительным действием имбирь, нежирное мясо (например, куриное). Важно и достаточно пить, чтобы минимизировать риск головной боли из-за обезвоживания, заключила врач.

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