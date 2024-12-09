На Украине подорвали взрывчатку у отделения полиции

В Харькове неизвестные подорвали взрывчатку у отделения полиции

В Холодногорском районе Харькова неподалеку от здания территориального отдела полиции неизвестные подорвали неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщает полиция Харьковской области в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как отметили в полиции, происшествие случилось 9 декабря около 16:30. В результате взрыва повреждены окна здания, пострадавших нет. Сейчас работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчин, которые подорвали взрывное устройство возле районного управления полиции в Житомире. Все пятеро подрывников были задержаны «по горячим следам» в результате спецоперации в областном центре.