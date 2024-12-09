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19:37, 9 декабря 2024Бывший СССР

На Украине признали самый низкий уровень рождаемости на планете

Нардеп Вагнер: на Украине самый низкий уровень рождаемости в мире
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

На Украине самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире. Об этом сообщила депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер, передает «Страна.ua».

По данным Министерства юстиции Украины, на которые сослалась парламентарий, в 2024 году с января по июнь включительно в стране родились 87 655 и умерло 250 972 человек. Депутат заключила, что в 2024 году смертность в стране почти втрое превышает рождаемость, при том что в период с 2018 по 2020 год этот показатель был на уровне 2:1.

Ранее ЦРУ сообщало о том, что в настоящее время на Украине наблюдается самый высокий уровень смертности в мире. Также в ведомстве сообщили об уровне рождаемости в республике на уровне шести рождений на 1000 человек.

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