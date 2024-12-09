Strategic Culture: США ведут мир к Третьей мировой войне и провоцируют конфликты

В нынешней ситуации в Европе, а также во вспышках конфликтов по всему миру следует винить не Россию, как сейчас принято в западной пропаганде, а США. Об этом заявил бывший посол Великобритании в России Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

«Слишком много европейцев поверили в ложь о том, что если мы разорвем все отношения с Россией, то будем в безопасности. На самом деле, это движет нас все ближе к Третьей мировой войне. И за это я виню США гораздо больше, чем Россию», — подчеркнул он.

Прауд отметил, что на Западе сложилась тенденция в целях пропаганды обвинять во всех бедах Россию и представлять в негативном свете ее лидера Владимира Путина. Однако в последнее время европейцы стали меньше доверять СМИ из-за различий между заявлениями прессы и реальностью.

Экс-посол также считает, что европейские лидеры не могут беспристрастно смотреть на сложившуюся ситуацию и ставить интересы своих стран на первое место. С 2014 года элиты «привязали себя к одержимости демократической партии США победить Россию», добавил дипломат.

Прауд указал, что разрыв отношений между Россией и Европой принес пользу только Соединенным Штатам, и избранный президент Дональд Трамп может лишь усугубить положение введением пошлин и возложением ответственности за поддержку Украины на европейские страны.

Ранее экс-посол отметил, что Россия имеет преимущество перед Западом из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник», так как он показал наличие у Москвы подлинного суверенитета. Прауд добавил, что на Западе нет аналогов «Орешнику», что вызывает беспокойство среди их элит.