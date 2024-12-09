Назван самый популярный способ путешествовать у россиян

Пользователи «Яндекс Путешествий» чаще всего выбирали для путешествий поезда

Россияне чаще всего путешествовали в 2024 году на поездах — такой вид транспорта для поездок выбрали 31 процент пользователей сервиса «Яндекс Путешествия». Об этом свидетельствуют аналитические данные сервиса, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Туристы также выбирали для путешествий автомобиль (30 процентов) и самолет (29 процентов), а на автобусные поездки решались 8,5 процента пользователей.

Кроме того, выяснилось, что почти половина клиентов сервиса отдавали предпочтение спонтанным поездкам — 45 процентов, а 55 процентов старались планировать отдых заранее.

Вдобавок аналитики сервиса узнали, что в основном россияне путешествовали, чтобы отдохнуть (64 процента пользователей), увидеть природные и культурные достопримечательности (59 и 54 процента соответственно) и попробовать местную кухню (30 процентов). Для четверти опрошенных было важно встретиться со своими знакомыми, а 23 процента предпочитали активный отдых.

Ранее россиянам назвали лучшие маршруты для путешествий на поезде по стране. Например, эксперты отметили «Рускеальский экспресс», который идет из карельского города Сортавалы в горный парк «Рускеала». Также туристам посоветовали отправиться на поезде из Москвы в Выборг и из Иркутска к Байкалу.