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14:58, 9 декабря 2024Экономика

Названы районы Подмосковья с самым подорожавшим жильем

Егорьевск стал первым в Подмосковье по росту цен на вторичное жилье
Мария Черкасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Лидером в рейтинге локаций Московской области по росту цен на вторичные квартиры в ноябре 2024 года занял городской округ Егорьевск, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитического центра агентства «Инком-Недвижимость».

В ноябре 2024 года средняя цена квадратного метра в Егорьевске составляла 80,5 тысячи рублей, что на 1,25 процента больше, чем в октябре. На втором месте оказался городской округ Рузский, где цены за месяц поднялись на 0,94 процента, до 96,5 тысячи рублей за квадратный метр. Третье место с ростом на 0,44 процента занял городской округ Талдомский — там «квадрат» жилья подорожал до 135 тысячи рублей.

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На четвертой позиции Сергиево-Посадский городской округ (плюс 0,39 процента, до 102 тысячи рублей за «квадрат»). Замкнул пятерку Павлово-Посадский округ (плюс 0,33 процента, до 89,2 тысячи рублей.

В Егорьевске на продажу выставлено 360 квартир. За месяц их количество сократилась на 0,6 процента, средний же ценовой показатель немного вырос из-за ухода из предложения более экономичных вариантов, объяснил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

К середине ноября средняя ставка по рыночной ипотеке превысила 28 процентов. Средние ставки по ипотеке на новостройки увеличились на 2,96 процентного пункта, до средних 28,44 процента, а средние ставки на «вторичку» — на 3,18 процентного пункта, до 28,64 процента.

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