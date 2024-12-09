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14:35, 9 декабря 2024Наука и техника

Названы задачи построенного в России для Индии фрегата

ЦАМТО: фрегат Tushil сможет выполнять различные ударные задачи
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Ракетный фрегат Tushil проекта 11356, который российские специалисты построили для Военно-морских сил Индии, сможет наносить удары по различным целям. Задачи корабля назвали эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в статье для журнала «Национальная оборона».

Отмечается, что в основу фрегата лег проект 11351 «Нерей» пограничного сторожевого корабля. Tushil сохранил хорошие автономность и ходовые качества, при этом по огневой мощи фрегат значительно превосходит предшественника.

«Фрегат проекта 11356 получил новое мощное оружие — Club-N. Он представляет собой ударный комплекс с вертикальным стартом ракет нескольких типов. (…) При этом корабль превратился из пограничного, предназначенного для охраны 200-мильной экономической зоны, в многоцелевой ракетный, способный решать широкий круг задач, включая ударные, а также противолодочной и противовоздушной обороны», — говорится в материале.

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Также авторы подчеркнули, что конструкторы изменили архитектуру корабля, сохранив его габариты. Это стало следствием работ по снижению радиолокационной заметности фрегата. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации передаст Tushil ВМС Индии 9 декабря.

Ранее в декабре Минобороны показало кадры учений Военно-морского флота России с пуском ракет. Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» провели стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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