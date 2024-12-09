PERN: польский оператор нефтепровода «Дружба» завершил ремонт первой нитки

Польский оператор нефтепровода «Дружба» завершил ремонт первой нитки после полученного в начале декабря повреждения, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании PERN.

«PERN восстановила нормальную работу первой нитки западного трубопровода после аварии, произошедшей 1 декабря 2024 года в Пневах», — отметили в пресс-службе.

В ночь на 2 декабря в районе города Пневы на западе Польши был поврежден нефтепровод «Дружба», из-за чего произошла утечка топлива. Представитель польского оператора PERN сообщил, что компания рассматривает все возможные причины случившегося, в том числе диверсию.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков выразил мнение, что в повреждении нефтепровода «Дружба» могут быть заинтересованы США, причем как правительство, так и бизнес этой страны — им прежде всего выгодно продвижение сжиженного сланцевого газа на европейском рынке.

