Названы заинтересованные в повреждении нефтепровода «Дружба» стороны

Депутат Новиков: США могут быть заинтересованы в повреждении «Дружбы»

В повреждении нефтепровода «Дружба» могут быть заинтересованы США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Осуществить подобный теракт технически довольно сложно. К примеру, необходимо преодолеть зону охранных мероприятий. Потому это под силу только крупным организациям, имеющим специалистов, способных планировать подобные операции и имеющих значительные ресурсы», — объяснил политик.

Главной заинтересованной стороной, как считает Новиков, могут быть США. Причем как правительство, так и бизнес этой страны — им, по мнению политика, прежде всего выгодно продвижение сжиженного сланцевого газа на европейском рынке.

«Также может быть причастен ряд европейских правительств, а, значит, и европейских спецслужб, — добавил депутат. — Искать интересантов в других частях мира, на других континентах, нет смысла. Потому что система интересов на сегодняшний день уже сложилась. Смотреть нужно на тех, кто способен реализовать подобные подрывные действия. А это круг стран, входящих в блок НАТО».

В ночь на 2 декабря в районе города Пневы на западе Польши был поврежден нефтепровод «Дружба», из-за чего произошла утечка топлива. Представитель польского оператора PERN сообщил, что компания рассматривает все возможные причины случившегося, в том числе диверсию.