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16:25, 9 декабря 2024Ценности

Популярная в 90-х стрижка стала трендом зимы

Vogue: популярная в 1990-х годах стрижка бикси стала трендом зимы
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Редакторы французской версии Vogue назвали популярную в 1990-х годах стрижку трендом зимы. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, вновь актуальной стала стрижка бикси, которая представляет собой комбинацию классического боба и пикси. Это текстурированная прическа слоями с короткими по бокам и удлиненными на макушке волосами и челкой.

Отмечается, что в прошлом ее предпочитали многие знаменитости, в том числе актрисы Вайнона Райдер и Наташа Ричардсон. В настоящее время бикси также часто выбирают известные личности. Среди них — манекенщица Тейлор Хилл, актриса Флоренс Пью и блогерша Алеандра Фрерк.

Ранее в декабре стилистка Елена Барсукова назвала россиянкам модные окрашивания на 2025 год.

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