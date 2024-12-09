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12:25, 9 декабря 2024Бывший СССР

В России отреагировали на новую попытку ВСУ ударить по месту запуска «Орешника»

Депутат Заварзин — о попытке ВСУ атаковать Капустин Яр: все будет сбито
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются добраться до места запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», но все их беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут сбиты, заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на новую попытку украинской армии ударить по полигону Капустин Яр, расположенному в Астраханской области.

«Они ищут объекты, которые важные для них. Они пытаются добраться туда. Они, конечно, не доберутся. Все будет сбито. У них последние конвульсии идут, поэтому, естественно, они там пытаются это показать. Они пытаются долететь. Но мы будем все сбивать», — заявил Заварзин.

Депутат сообщил, что Россия сделала большую корректировку по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и по системам противовоздушной обороны (ПВО).

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ВСУ вновь попытались ударить по месту запуска «Орешника». На подлете к российскому полигону уничтожили несколько дронов
ВСУ вновь попытались ударить по месту запуска «Орешника». На подлете к российскому полигону уничтожили несколько дронов
Сегодня

Ранее ВСУ при помощи нескольких беспилотников попытались повторно атаковать место запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Как сообщает Shot, на подлете к полигону Капустин Яр, расположенному в Астраханской области, были сбиты три дрона. Предположительно, все БПЛА были выпущены с территории Днепропетровской области.

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