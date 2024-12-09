ВСУ вновь попытались ударить по месту запуска «Орешника». На подлете к российскому полигону уничтожили несколько дронов

Shot: БПЛА ВСУ атаковали полигон под Астраханью, откуда запускают «Орешник»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались повторно атаковать место запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Как сообщает Shot, на подлете к полигону Капустин Яр, расположенному в Астраханской области, были сбиты три дрона.

Уточняется, что первый беспилотник силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в 05:30 по московскому времени. Еще два — около 08:30.

Предположительно, все БПЛА были выпущены с территории Днепропетровской области.

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Первая попытка удара по полигону была предпринята на прошлой неделе

ВСУ впервые попытались атаковать Капустин Яр 5 декабря. Украинский дрон удалось сбить в нескольких метрах от въезда на территорию полигона.

Тогда в России попытку ударить по месту запуска «Орешника» назвали ожидаемой. В Госдуме также спрогнозировали скорый ответ Москвы на подобные действия. «"Орешник" должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает верховный главнокомандующий», — заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

При этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что защищенность полигона Капустин Яр от атак ВСУ весьма высока. Эксперт также предположил, что атаки продолжатся — при помощи небольшого числа дронов Киев будет «прощупывать» систему ПВО.

В США призвали деэскалировать конфликт из-за применения «Орешника»

Обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что сейчас самое время для завершения конфликта России и Украины. «Сейчас был бы идеальный для любого американского здравомыслящего лидера момент, чтобы начать деэскалацию», — отметил он, комментируя применение «Орешника».

По его словам, наличие у России такого оружия меняет баланс сил как в украинском конфликте, так и в целом на международной арене. По его оценке, по возможностям гиперзвукового оружия к России приблизился только Китай.

О первом применении ракеты «Орешник» президент России Владимир Путин официально объявил 21 ноября. Удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине «Южмаш» в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь территории РФ.

«Испытательный запуск "Орешника" является не только указанием на возможную форму реакции на остроэскалационные действия США и НАТО в контексте конфликта на Украине, но и демонстрацией потенциального ответа Москвы на развертывание в различных регионах мира американских РСМД», — объяснил применение Москвой данной ракеты замглавы МИД России Сергей Рябков.