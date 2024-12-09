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11:22, 9 декабря 2024Россия

ВСУ вновь попытались ударить по месту запуска «Орешника». На подлете к российскому полигону уничтожили несколько дронов

Shot: БПЛА ВСУ атаковали полигон под Астраханью, откуда запускают «Орешник»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались повторно атаковать место запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Как сообщает Shot, на подлете к полигону Капустин Яр, расположенному в Астраханской области, были сбиты три дрона.

Уточняется, что первый беспилотник силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в 05:30 по московскому времени. Еще два — около 08:30.

Предположительно, все БПЛА были выпущены с территории Днепропетровской области.

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Первая попытка удара по полигону была предпринята на прошлой неделе

ВСУ впервые попытались атаковать Капустин Яр 5 декабря. Украинский дрон удалось сбить в нескольких метрах от въезда на территорию полигона.

Тогда в России попытку ударить по месту запуска «Орешника» назвали ожидаемой. В Госдуме также спрогнозировали скорый ответ Москвы на подобные действия. «"Орешник" должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает верховный главнокомандующий», — заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

При этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что защищенность полигона Капустин Яр от атак ВСУ весьма высока. Эксперт также предположил, что атаки продолжатся — при помощи небольшого числа дронов Киев будет «прощупывать» систему ПВО.

В США призвали деэскалировать конфликт из-за применения «Орешника»

Обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что сейчас самое время для завершения конфликта России и Украины. «Сейчас был бы идеальный для любого американского здравомыслящего лидера момент, чтобы начать деэскалацию», — отметил он, комментируя применение «Орешника».

По его словам, наличие у России такого оружия меняет баланс сил как в украинском конфликте, так и в целом на международной арене. По его оценке, по возможностям гиперзвукового оружия к России приблизился только Китай.

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О первом применении ракеты «Орешник» президент России Владимир Путин официально объявил 21 ноября. Удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине «Южмаш» в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь территории РФ.

«Испытательный запуск "Орешника" является не только указанием на возможную форму реакции на остроэскалационные действия США и НАТО в контексте конфликта на Украине, но и демонстрацией потенциального ответа Москвы на развертывание в различных регионах мира американских РСМД», — объяснил применение Москвой данной ракеты замглавы МИД России Сергей Рябков.

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