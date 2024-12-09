Поветкин заявил о поддержке Усика

Боксер Поветкин заявил, что будет болеть за украинца Усика в бою против Фьюри

Российский боксер Александр Поветкин рассказал об отношении к украинцу Александру Усику. Его слова приводит РИА Новости.

Поветкин заявил, что будет болеть за украинца во втором поединке против британца Тайсона Фьюри. «Какими бы ни были наши отношения с Украиной, я все равно буду болеть за Александра», — подчеркнул он.

45-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. В настоящее время спортсмен занимает пост заместителя губернатора Вологодской области.

На счету Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.