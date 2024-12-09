Появились подробности о впавших в кому российских школьницах

Четыре школьницы из Краснодара отравились, так как могли употребить таблетки

Школьницы, которые отравились в Краснодаре, могли употребить таблетки. Некоторые из них впали в кому, пишет Baza в Telegram-канале.

По информации издания, четыре девушки пошли в аптеку и купили лекарственное средство. Каждая из школьниц выпила по пять-десять таблеток, после чего подростки отправились по своим делам.

Школьницам стало плохо через несколько часов, из-за чего их родители вызвали врачей. Их состояние сейчас врачи оценивают как средней тяжести, они находятся в реанимации.

О ситуации в Краснодаре стало известно в воскресенье, 8 декабря. Сообщалось, что четыре школьницы в возрасте 14-15 лет поступили в больницу с двух адресов — с Агрохимической улицы и улицы Есенина в Музыкальном районе города. Медики диагностировали у пострадавших «токсическое отравление неизвестным веществом», некоторые девочки впали в кому — все они воспитывались в благополучных семьях и ранее не состояли на учете.