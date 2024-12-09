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20:30, 9 декабря 2024Экономика

Право не учитывать голоса некоторых акционеров продлили

Путин продлил право не учитывать голоса акционеров из недружественных стран
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Право некоторых российских компаний не учитывать голоса акционеров из недружественных государств продлено до конца 2025 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Данное разрешение распространяется на акционерные общества, работающие в сфере энергетики, машиностроения, торговли. К числу других критериев относятся санкции, введенные против их владельцев или бенефициаров, а размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что проект президентского указа, вводившего такую практику, в свое время подготовил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Под действие документа попали около 14 системообразующих совместных предприятий в России. Иностранные совладельцы будто бы даже одобрили такую инициативу, так как лишились возможности участвовать в принятии корпоративных решений в российских организациях.

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