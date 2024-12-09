Премьер Эстонии прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Премьер Эстонии Михал прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал прибыл в Киев. Об этом он сообщил в соцсети X.

Эстонский премьер намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, политик проведет встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Михал также назвал приоритетом для Эстонии поддержку Киева «до победы». По его мнению, украинская победа является победой США и Европы.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна допустил, что Украина может вступить в НАТО без потерянных территорий. По его словам, таким примером из прошлого является Западная Германия. Однако для присоединения страны к НАТО необходимо завершить конфликт, добавил он.