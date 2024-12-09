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11:52, 9 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин предрек ВСУ скорую сдачу огнеупорного завода в Часовом Яре

Пушилин: ВСУ ненадолго укрепились на огнеупорном заводе в Часовом Яре
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени оставят свои позиции на огнеупорном заводе, расположенном в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

«Противник очень серьезно укрепился, но опять же это ненадолго, потому что наши подразделения делают свое дело и продолжают освобождение данного населенного пункта», — рассказал Пушилин.

Ранее боец ВСУ и экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов предрек сдачу Киевом пяти городов. В их числе он назвал Часов Яр, Курахово и Покровск.

В конце ноября капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин высказался о сроках взятия российскими военными Часова Яра. По его словам, город может перейти под контроль армии России до конца года.

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