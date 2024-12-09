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17:28, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин высказался о регулировании интернета и искусственного интеллекта

Путин: в регулировании интернета нужен баланс между прогрессом и безопасностью
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин высказался о регулировании интернета и искусственного интеллекта (ИИ). Его слова передает ТАСС.

Российский лидер заявил, что в вопросах регулирования ИИ и интернета нужно соблюдать баланс между безопасностью персональных данных и стимулированием прогресса.

Ранее Путин порассуждал о запретах в интернете. По его мнению, запрещать в сети все контрпродуктивно, однако происходящее в сети должно подчиняться российскому законодательству.

До этого президент рассказал, как пользуется интернетом. По его словам, он делает это «очень примитивным образом». При этом, по его словам, он применяет российские технологии во время работы в сети.

Также глава государства отмечал, что в России важно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету. Он подчеркнул, что такая возможность должна быть у жителей всех регионов страны.

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