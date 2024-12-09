Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 9 декабря 2024Россия

Путин заявил о невозможности покорить Россию

Президент Путин: покорить Россию не удастся никому
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Kremlin / Sputnik / Reuters

Покорить или сломить Россию не удастся никому. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова передает ТАСС.

Такое мнение глава государства высказал на церемонии вручения золотых звезд Героев России.

«Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», — сказал он.

Ранее Владимир Путин порассуждал о вилянии специальной военной операции (СВО) на будущее России. По его словам, ситуация в зоне проведения СВО будет определять жизнь страны на многие годы вперед.

До этого президент во время совещания с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) также заявлял, что будущее России зависит от задач СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Так заканчивают все диктаторские режимы». Симоньян высказалась о ситуации в Сирии и последствиях для России

      Трамп назвал принца Уильяма красавчиком

      Суд отказался вернуть государству землю в Барвихе

      В российский регион придут пятидесятиградусные морозы

      В «Газпроме» захотели засекретить дело о миллиардном иске против Shell

      В Раде рассказали о желании украинцев закончить конфликт с Россией

      Названы задачи построенного в России для Индии фрегата

      Бой Су-30 и Ми-8 с пытавшимися атаковать Крымский мост катерами ВСУ попал на видео

      В МИД рассказали о внимании Трампа к мирным инициативам Путина

      Россиян предупредили о подорожании сигарет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше