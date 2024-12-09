Путин заявил о невозможности покорить Россию

Президент Путин: покорить Россию не удастся никому

Покорить или сломить Россию не удастся никому. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова передает ТАСС.

Такое мнение глава государства высказал на церемонии вручения золотых звезд Героев России.

«Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», — сказал он.

Ранее Владимир Путин порассуждал о вилянии специальной военной операции (СВО) на будущее России. По его словам, ситуация в зоне проведения СВО будет определять жизнь страны на многие годы вперед.

До этого президент во время совещания с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) также заявлял, что будущее России зависит от задач СВО.