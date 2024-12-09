Раскрыта личность исчезнувшего в 1971 году угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

В США родные Ричарда Маккоя заявили, что он был загадочным Ди Би Купером

В США родные известного преступника заявили, что именно он был загадочным Ди Би Купером — преступником, который 53 года назад угнал самолет и бесследно исчез с 200 тысячами долларов. Об этом пишет The Guardian.

24 ноября 1971 года мужчина, назвавшийся Дэном Купером, сел на авиарейс из Портленда в Сиэтл. Через восемь минут после взлета он передал бортпроводнице записку и шепнул на ухо: «Мисс, вам лучше прочесть записку. У меня бомба». Угонщик требовал 200 тысяч долларов и четыре парашюта. После экстренной посадки ему принесли деньги, а самолет снова поднялся в воздух. Над орегонскими лесами Купер открыл хвостовой люк и выпрыгнул с парашютом. Больше его никто не видел. С тех пор нашли только три пачки 20-долларовых купюр из выкупа, а личность угонщика так и не была установлена.

В конце ноября Шанте и Рик Маккой III из Северной Каролины заявили, что их отец Ричард Маккой-младший и был Ди Би Купером. Это произошло после того, как американский блогер Дэн Грайдер заявил, что ему удалось раскрыть загадку пропавшего угонщика. Он считает, что обнаружил парашют Купера, который хранился в родственников Маккоя. Мужчина проходил в качестве подозреваемого по делу Купера.

Маккой обладал некоторым сходством с фотороботом Купера. Он прославился в 1972 году, когда также угнал самолет, потребовал четыре парашюта и выкуп — 500 тысяч долларов. Единственные отличия заключались в том, что он угрожал стюардессе пистолетом, а после прыжка с парашютом его нашли и упрятали за решетку. Спустя два года Маккоя смертельно ранили при попытке бегства из тюрьмы.

По утверждению Грайдера, парашют, который он нашел, невозможно спутать ни с одним другим. Он передал находку ФБР, однако ответа от бюро пока не было. Согласно официальной версии, Маккой был подражателем Купера.

Ранее исследователь Эрик Улис объявил, что обнаружил в лесу рядом с городом Ванкувером кусок светлой материи. По его словам, отрез был произведен в период с 1964 по 1967 год и именно в такую материю якобы были завернуты 200 тысяч долларов, с которыми Купер выпрыгнул из самолета.

