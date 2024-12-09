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09:24, 9 декабря 2024Наука и техника

Раскрыта опасность потепления для тропиков

Потепление представляет опасность для тропиков из-за сдвига дождевого пояса
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук раскрыли, что ослабление сезонных сдвигов тропического дождевого пояса Земли из-за потепления представляет опасность для тропических экосистем. Эти выводы были сделаны на основе климатического моделирования и анализа древних условий раннего эоцена и опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Исследование показало, что в раннем эоцене, самом теплом периоде за последние 65 миллионов лет, парниковый климат значительно изменил работу зоны внутритропической конвергенции (ЗВТК) — области, отвечающей за тропические ливни. Замедление сезонного движения ЗВТК, вызванное экстремальным потеплением, привело к расширению субтропических сухих зон и сокращению влажных регионов в тропиках, что могло радикально изменить глобальную циркуляцию осадков.

Для изучения древнего климата ученые использовали методы климатического моделирования, опираясь на данные о высоком уровне углекислого газа (более 1600 миллионных долей) и реконструкции температуры океанов. Это позволило смоделировать процессы, влияющие на баланс между солнечной радиацией и скрытым тепловым потоком — ключевыми факторами, определяющими движение ЗВТК.

Результаты показали, что в условиях более теплого климата океаны становились чувствительнее к ветровому испарению, усиливая разницу в испарении между полушариями. Это нарушило традиционный баланс между солнечным нагревом и энергией, переносимой испарением воды, что в свою очередь уменьшило сезонное перемещение ЗВТК и ограничило ее влияние на влажные зоны.

Сравнение данных раннего эоцена с текущими тенденциями современного глобального потепления позволяет предположить, что продолжающиеся выбросы парниковых газов могут привести к аналогичным изменениям в поведении дождевого пояса. Уровень углекислого газа в современности уже движется к значениям, характерным для эоцена, создавая риск сокращения тропических экосистем.

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