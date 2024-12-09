Раскрыто число фигурантов уголовного дела экс-зампредседателя подмосковного правительства

В деле бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой фигурируют более 13 человек. Об этом РИА Новости заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
В числе фигурантов есть и руководители строительных организаций, добавил Бастрыкин.
Ранее глава СК сообщил, что Стригункова получала откаты в размере от 5 до 10 процентов от сумм госконтрактов. Следствие выяснило, что размер незаконно полученных подношений превысил 170 миллионов рублей, из них 70 процентов забирала чиновница, а остальное делила между сообщниками.
Стригункова была задержана 24 апреля. На следующий день Тверской суд Москвы арестовал ее. Женщина не признает свою вину в получении не менее 123 миллионов рублей.