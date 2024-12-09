Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 9 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыто число фигурантов уголовного дела экс-зампредседателя подмосковного правительства

Бастрыкин: в деле экс-зампреда Стригунковой фигурируют более 13 человек
Варвара Митина (редактор)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

В деле бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой фигурируют более 13 человек. Об этом РИА Новости заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

В числе фигурантов есть и руководители строительных организаций, добавил Бастрыкин.

Ранее глава СК сообщил, что Стригункова получала откаты в размере от 5 до 10 процентов от сумм госконтрактов. Следствие выяснило, что размер незаконно полученных подношений превысил 170 миллионов рублей, из них 70 процентов забирала чиновница, а остальное делила между сообщниками.

Стригункова была задержана 24 апреля. На следующий день Тверской суд Москвы арестовал ее. Женщина не признает свою вину в получении не менее 123 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Взятки по делу экс-зампреда правительства Подмосковья выросли до 170 миллионов рублей
      Последние новости

      Меркель раскрыла планы Путина на Россию

      Россиянам назвали самые модные вещи из 1990-х

      Россиянкам назвали способы подтянуть фигуру к Новому году

      Германия перестала принимать сирийских беженцев

      Австрия приостановит прием беженцев из Сирии

      Путин побеседовал с Героями России в неформальной обстановке

      В Японии оценили способность противостоять «Орешнику»

      Трамп описал восстановленный Нотр-Дам фразой «лучше, чем 900 лет назад»

      Мальчик вырвал себе зуб с помощью попугая-стоматолога

      Назначенный Асадом посол Сирии в Москве обвинил его в позорном побеге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше