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14:50, 9 декабря 2024Силовые структуры

Взятки по делу экс-зампреда правительства Подмосковья выросли до 170 миллионов рублей

Бастрыкин: по делу экс-зампреда правительства МО взятки составили 170 млн руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыто число фигурантов уголовного дела экс-зампредседателя подмосковного правительства
Светлана Стригункова

Светлана Стригункова. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сумма взяток по уголовному делу бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой выросла до 170 миллионов рублей. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, 70 процентов от полученных подношений чиновница забрала себе, а остальной частью поделилась с сообщниками. Таким образом, лично Стригункова получила 119 миллионов рублей, подытожил глава СК.

По ее делу проходят 13 человек, добавил Бастрыкин.

Стригункова не признает свою вину. Ей вменяют получение не менее 123 миллионов рублей.

Она была задержана 24 апреля. На следующий день Тверской суд Москвы арестовал ее.

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