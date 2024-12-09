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15:02, 9 декабря 2024Экономика

Ряду регионов России пообещали ненастную погоду

Синоптик Вильфанд: в ЦФО и ЮФО ожидается мокрый снег и гололедица
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ненастная погода ожидается в Центральном и Южном федеральных округах. Прогноз на ближайшие дни агентству ТАСС огласил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале этой недели ряд российских регионов столкнется с сильными осадками. В Краснодарском крае, по сведениям синоптика, возможен дождь и мокрый снег, в результате чего на дорогах образуется гололед. Ледяной коркой также могут покрыться ветви деревьев и провода электропередач. Ливневые осадки стоит ждать и в Крыму, предупреждает Вильфанд.

Непогода будет наблюдаться также в столичном регионе. В Москве и области прогнозируется мокрый снег и гололедица. Тяжело придется в начале недели и жителям Тверской, Владимирской, Смоленской, Костромской, Ивановской, Калужской и Брянской областей. Мокрый снег в этих регионах будет налипать на провода и деревья, особая бдительность потребуется автомобилистам, отмечает метеоролог.

На этой неделе в Москве выдастся суровая погода. В субботу, 14 декабря, из-за перемещения северных воздушных масс столбики термометров могут опуститься от минус восьми до минус 13 градусов. Снега при этом выпадет немного.

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