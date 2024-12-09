Вероятность спада цен на авторемонт в России оценили

Автоэксперт Хайцеэр: цены на автозапчасти в России все еще идут вверх

Спада цен на ремонт машин не предвидится. Такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Говорить о снижении стоимости авторемонта не приходится — не позволяют расценки на запчасти. По наблюдениям эксперта, детали продолжают дорожать, а именно от них и зависит, во сколько обойдутся работы в автосервисе. Стоимость запчастей формируется под влиянием нескольких факторов, поясняет Хайцеэр. «В первую очередь курс национальной валюты — это раз. Логистические сложности по доставке запчастей, потому что санкционный режим, к сожалению, действует даже в некоторых дружественных странах. И последнее — это постоянно растущий уровень заработной платы и иных накладных расходов, которые связаны с ремонтом автомобилей», — рассказал собеседник радиостанции. Инфляция, по его словам, не обходит автоотрасль и распространяется на услуги технических центров.

Тяжелее всего приходится владельцам машин ушедших брендов. В их случае наиболее проблематично достать новые электронные блоки и ключи, которые в настоящее время являются дефицитными товарами.. Заменить копмлектующие в китайских моделях проще — логистика здесь не пострадала. Отечественный автопром менее других зависим от текущей экономической конъюнктуры.

Ранее стало известно, какие автозапчасти подорожали сильнее всего в России. В оптовом сегменте автозапчастей заметно повысились цены на стойки стабилизаторов, ролики ременных передач и тормозные диски. Пошли вверх цены также на водяные насосы и тормозные колодки.