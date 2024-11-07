Россиянам перечислили самые подорожавшие автозапчасти

Autonews: в РФ сильнее всего подорожали стойки стабилизаторов и тормозные диски

В оптовом сегменте автозапчастей сильнее всего к настоящему времени в России подорожали стойки стабилизаторов, ролики ременных передач и тормозные диски. О существенном увеличении цен на ряд комплектующих сообщает Autonews со ссылкой на участников рынка.

Так, стойки стабилизаторов подорожали в среднем на 39 процентов, ролики ременных передач — на 32 процента, а тормозные диски — на 29 процентов. Заметный прирост стоимости продемонстрировали также водяные насосы и тормозные колодки, цены на которые в среднем увеличились на 28 процентов.

В топ-10 по темпам удорожания вошли детали рулевого управления (плюс 22 процента), амортизаторы и глушители (плюс 21 процент), а также фильтры и втулки (плюс 20 процентов). В пределах 15-19 процентов увеличилась стоимость ШРУСов, шаровых опор, детали трансмиссии и сцепления. В свою очередь, щетки стеклоочистителя и ступицы прибавили в цене в среднем по 14 процентов, фары — 13 процентов, пружины — 12 процентов, радиаторы основные — 11 процентов, а коврики для салона или багажника — 10 процентов.

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин резкого удорожания запчастей и комплектующих на авторынке отнесли укрепление курса доллара, западные санкции, уход ряда производителей из РФ, нарушение логистических цепочек и, как следствие, — увеличение стоимости доставки. Представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева самым главным фактором сочла ослабление курса рубля к доллару. На этом фоне аналитик спрогнозировала дальнейшее удорожание автозапчастей в России.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные страховых компаний сообщила, что с начала 2024 года стоимость автомобильных запчастей в России увеличилась в среднем на 78 процентов. Среди автомобилей рекордсменом по цене ремонта стала Skoda. Стоимость запчастей для этого автобренда с января выросла на 264 процента. На 260 процентов с начала год подорожали комплектующие для машин Volkswagen, Audi, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini и Porsche.