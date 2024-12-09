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09:54, 9 декабря 2024Ценности

Рэпер весом 227 килограммов показал кадры с возлюбленной и встревожил фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @iluvyoudaveblunts

Американский рэпер Дэйв Блантс весом 227 килограммов показал кадры с возлюбленной и встревожил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летний исполнитель поделился фото и видео с концерта, где выступал с кислородным баллоном и маской. Так, он позировал, сидя на диване рядом со стройной избранницей, которая надела черную мини-юбку и сиреневый топ.

Поклонники высказали свое мнение об увиденном в комментариях. Они испугались за здоровье страдающего ожирением музыканта и предположили, что его спутница имеет корыстные планы.

«Ты чуть не умер на сцене. Эта девушка просто хочет потратить все деньги, которые ты зарабатываешь», «Она с тобой из-за выгоды», «Оставь всех этих девушек и сосредоточься на своем здоровье», «Любовь всей твоей жизни? Она просто ждет твоей кончины. Тебе нужно привести себя в форму, пока у тебя не случился сердечный приступ», — заявили юзеры.

В ноябре американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), показала новые фото после похудения и вызвала ажиотаж в сети.

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