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20:25, 9 декабря 2024Силовые структуры

Росгвардейцы ликвидировали замаскированную под производство удобрений нарколабораторию

В Волгограде росгвардейцы ликвидировали нарколабораторию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

В Волгограде росгвардейцы ликвидировали нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, сотрудники ФСБ и СОБР Росгвардии задержали местного жителя в момент изготовления очередной партии наркотиков. Мужчина оборудовал лабораторию в арендованном частном доме. Он замаскировал ее под производство сельхозудобрений.

Во время обысков силовики обнаружили специальное оборудование, прекурсоры, 64 килограмма мефедрона и более тонны химических реактивов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омске россиянину дали 16 лет колонии за организованную им нарколабораторию.

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