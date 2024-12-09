Росгвардейцы ликвидировали замаскированную под производство удобрений нарколабораторию

В Волгограде росгвардейцы ликвидировали нарколабораторию

В Волгограде росгвардейцы ликвидировали нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, сотрудники ФСБ и СОБР Росгвардии задержали местного жителя в момент изготовления очередной партии наркотиков. Мужчина оборудовал лабораторию в арендованном частном доме. Он замаскировал ее под производство сельхозудобрений.

Во время обысков силовики обнаружили специальное оборудование, прекурсоры, 64 килограмма мефедрона и более тонны химических реактивов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омске россиянину дали 16 лет колонии за организованную им нарколабораторию.