Росгвардейцы ликвидировали замаскированную под производство удобрений нарколабораторию

В Волгограде росгвардейцы ликвидировали нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
По его данным, сотрудники ФСБ и СОБР Росгвардии задержали местного жителя в момент изготовления очередной партии наркотиков. Мужчина оборудовал лабораторию в арендованном частном доме. Он замаскировал ее под производство сельхозудобрений.
Во время обысков силовики обнаружили специальное оборудование, прекурсоры, 64 килограмма мефедрона и более тонны химических реактивов. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Омске россиянину дали 16 лет колонии за организованную им нарколабораторию.