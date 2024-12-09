Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасности популярной группы препаратов. Выпуск с предостережениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».
Агапкин назвал мифом утверждение о том, что все средства от изжоги безопасны. «Есть лекарства [от изжоги], которые нельзя принимать слишком часто. При их бесконтрольном приеме можно навредить желудку, вызвать запоры, отеки, аллергию», — рассказал специалист.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лекарства от гипертонии вызывают подагру. По его словам, нежелательный эффект возникает из-за входящих в состав таблеток мочегонных препаратов.
До этого Мясников предупредил об опасном последствии приема антидепрессантов. Он подчеркнул, что эти препараты провоцируют гипертонию.