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09:07, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

Врач Агапкин заявил, что лекарства от изжоги могут вызывать запоры и аллергию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасности популярной группы препаратов. Выпуск с предостережениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин назвал мифом утверждение о том, что все средства от изжоги безопасны. «Есть лекарства [от изжоги], которые нельзя принимать слишком часто. При их бесконтрольном приеме можно навредить желудку, вызвать запоры, отеки, аллергию», — рассказал специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лекарства от гипертонии вызывают подагру. По его словам, нежелательный эффект возникает из-за входящих в состав таблеток мочегонных препаратов.

До этого Мясников предупредил об опасном последствии приема антидепрессантов. Он подчеркнул, что эти препараты провоцируют гипертонию.

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