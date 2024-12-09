Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 10 декабря 2024Россия

Россиян предупредили об опасности живой новогодней елки

Биотехнолог Золотарева: на живой новогодней елке могут быть насекомые и плесень
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jasmin Schuler / Unsplash

Вместе с живой новогодней елкой в дом могут попасть различные насекомые, а также грибки, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Ряд насекомых может зимовать в стволе, среди ветвей и хвои дерева. Чаще всего это жуки-короеды, яйца тли, реже — пауки и клещи. Их появление может доставить дискомфорт, когда они начнут размножаться и расползаться по квартире», — предупредила эксперт.

Также, по ее словам, существует риск того, что на дереве окажутся споры плесневых грибов. Это может произойти, если ель после срубки хранилась в неподходящих условиях — например, в помещении была повышенная влажность или оно плохо проветривалось. В теплом помещении грибы начнут активно развиваться, что приведет к ухудшению качества воздуха и может стать причиной возникновения аллергических реакций.

«Не стоит забывать и о том, что хвоя и смола, богатые эфирными маслами и ароматическими терпеновыми соединениями, сами по себе могут быть аллергенами и ухудшать состояние людей, имеющих повышенную чувствительность к содержащимся в них веществам. Контакт с ними может вызывать зуд, покраснение глаз, насморк или кашель. Поэтому важно учитывать индивидуальные особенности организма при выборе елки», — рекомендовала Золотарева.

Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендовала внимательно осмотреть дерево перед покупкой, а также обтрясти и промыть под душем перед установкой в комнате.

Ранее сообщалось, что рядом с подмосковной деревней Знаменка спилили главную новогоднюю ель России. Доставить дерево в Москву должны в ночь с 11 на 12 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Абхазия попросила Москву возобновить социальные выплаты. На что тратились российские деньги?

      В ДНР рассекретили документы о массовых убийствах в Донбассе

      Россиян предупредили об угрозах для пустующих зимой дач

      Москалькова призвала сделать все для помощи желающим вернуться соотечественникам

      Возможность возникновения нового очага терроризма в Сирии оценили

      В России захотели перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД

      Израильские танки приблизились к столице Сирии

      Многодетная мать ушла в порно из-за смертельной болезни и привела туда мужа

      Невеста рассказала о подарке от матери жениха и получила совет отменить свадьбу

      Живший в США футболист российского происхождения сравнил две страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше