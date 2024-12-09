Россиян предупредили об опасности живой новогодней елки

Биотехнолог Золотарева: на живой новогодней елке могут быть насекомые и плесень

Вместе с живой новогодней елкой в дом могут попасть различные насекомые, а также грибки, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Ряд насекомых может зимовать в стволе, среди ветвей и хвои дерева. Чаще всего это жуки-короеды, яйца тли, реже — пауки и клещи. Их появление может доставить дискомфорт, когда они начнут размножаться и расползаться по квартире», — предупредила эксперт.

Также, по ее словам, существует риск того, что на дереве окажутся споры плесневых грибов. Это может произойти, если ель после срубки хранилась в неподходящих условиях — например, в помещении была повышенная влажность или оно плохо проветривалось. В теплом помещении грибы начнут активно развиваться, что приведет к ухудшению качества воздуха и может стать причиной возникновения аллергических реакций.

«Не стоит забывать и о том, что хвоя и смола, богатые эфирными маслами и ароматическими терпеновыми соединениями, сами по себе могут быть аллергенами и ухудшать состояние людей, имеющих повышенную чувствительность к содержащимся в них веществам. Контакт с ними может вызывать зуд, покраснение глаз, насморк или кашель. Поэтому важно учитывать индивидуальные особенности организма при выборе елки», — рекомендовала Золотарева.

Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендовала внимательно осмотреть дерево перед покупкой, а также обтрясти и промыть под душем перед установкой в комнате.

Ранее сообщалось, что рядом с подмосковной деревней Знаменка спилили главную новогоднюю ель России. Доставить дерево в Москву должны в ночь с 11 на 12 декабря.