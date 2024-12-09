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17:37, 9 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин обиделся на слово «урод» в переписке с бывшей женой и отсудил 10 тысяч рублей

Петербуржец взыскал 10 тыс. руб. с экс-жены, обозвавшей его уродом в переписке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кировский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону местного жителя по имени Антон, обидевшегося на бывшую жену, обозвавшую его в переписке уродом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По итогам рассмотрения гражданского дела суд удовлетворил иск Антона к бывшей супруге Елене о защите чести и достоинства и обязал ответчицу выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда на сумму 10 тысяч рублей.

Антон требовал 100 тысяч рублей, утверждая, что бывшая ругалась на него в негативной нецензурной форме, сравнивая с животными, называла недостойным человеком с физическими дефектами. По словам истца от этих слов он сильно страдал. В суде петербуржец пояснил, что после расторжения брака отношения между бывшими супругами испортились.

Елена в ответ заявила, что Антон сам ее спровоцировал на использование нецензурных слов, кроме того такая брань является для него самого обычным делом, поэтому ее слова не могли причинить ему моральный вред. Если бы бывший муж испытывал нравственные страдания, то он бы перестал с ней общаться, добавила женщина.

Суд изучил переписку экс-супругов, по словарям Ушакова и Ожегова установил, что слово «урод» означает некрасивого до безобразия человека и взыскал с Елены компенсацию в пользу бывшего мужа.

4 декабря сообщалось, что жителя Курска обязали выплатить соседу компенсацию морального вреда за курение на балконе своей квартиры.

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