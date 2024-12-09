Россиянка побывала в Европе и назвала обожаемые иностранцами русские блюда

Российская путешественница, побывавшая в нескольких странах Европы, назвала блюда русской кухни, которые обожают иностранцы. Своей историей она поделилась в блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации рассказала, что иностранцев приводит в восторг селедка под шубой, которая «часто становится звездой межнациональных праздничных застолий». «Иностранцы охотно пробуют ее, удивляясь тому, как такие простые, на первый взгляд, ингредиенты могут создавать столь гармоничный вкус», — пояснила она.

Неожиданным открытием для иностранцев становится и холодец с горчицей. По словам путешественницы, желатиновая структура вперемешку с кусочками мяса вызывают сначала удивление, но потом — восхищение.

В списке любимых русских блюд за границей также оказался ольвье, который там называют «русским салатом». «Иностранцы восхищаются его сытностью и универсальностью и продают в своих супермаркетах», — удивилась россиянка.

Еще одно любимое иностранцами блюдо отечественного производства — окрошка. «Этот холодный суп на основе кваса или кефира удивляет и становится для многих иностранцев символом русской гастрономической изобретательности», — добавила путешественница.

По ее словам, за границей также с теплом относятся к сгущенке, салу, российским конфетам и водке.

Ранее другой российский тревел-блогер описал китайцев фразой «высмеивают русскую кухню, зато сами едят странные мерзости». Он отметил, что жители Поднебесной не понимают, почему русские так любят молочку, молоко, сливки, сметану, творог и сыры.