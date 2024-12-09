Российский школьник запрыгнул на другого ученика, сымитировал половой акт и попал на видео

В Самаре школьник домогался других учеников, СК проводит проверку

В Самаре школьник запрыгнул на другого ученика и сымитировал половой акт. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало издание 63.RU в Telegram-канале.

На кадрах видно, как в присутствии других школьников старшеклассник рассказывает, как следует вести себя в драке. Затем он внезапно запрыгнул на подоконник, где в этот момент сидел другой ученик, и сымитировал половой акт.

Как пишет издание, попавший на видео случай является не единственным. Со слов учителей и директора образовательного учреждения, старшеклассник якобы ставил на колени учеников в туалете, заставлял держать двери запертыми и терся об их лицо в трусах. Мать одного из пострадавших детей рассказала изданию, что одиннадцатиклассник проводит «обряды» подобного содержания с детьми младше него в школе.

«Пострадал и мой ребенок, которого заставляют проводить подобные "обряды". Дети идут на поводу, боятся ослушаться и сообщать родителям (...) Под угрозой физической расправы осуществлялись действия сексуального характера, демонстрация половых органов, трение им об лицо несовершеннолетнего», — рассказала россиянка.

С ее слов, одиннадцатиклассник состоит в федерации бокса России, и дети в школе «боятся боксера и идут у него на поводу». «Предложено "договориться" детям и директору от родителей ученика за молчание», — заключила женщина.

Родители пострадавших детей подали заявления в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Свердловской области раскрывшую секрет старших школьников девочку избили в туалете и сняли на видео. Ее били по голове, лицу и в живот.