В России раскрывшую секрет старших школьников девочку избили в туалете и сняли на видео

В Волчанске Свердловской области 12-летнюю девочку избили в туалете школы

В Волчанске Свердловской области 12-летнюю шестиклассницу избили в туалете школы №26. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Ural Mash в Telegram.

Как стало известно, пострадавшая девочка рассказала родителям, что старшие школьники делились друг с другом сигаретами. Чтобы отомстить раскрывшей их секрет девочке, две ученицы седьмого и девятого класса подловили жертву в углу туалета.

На снятых одной из нападавших кадрах видно, как вторая девочка бьет шестиклассницу по голове и лицу. «Все? Свободна, нет? Или еще хочешь?» — спрашивает кто-то из нападавших, после чего стоящая в углу уборной девочка под смех оператора получает удар кулаком в живот.

В результате пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга, сообщила региональная прокуратура в Telegram. Ведомство организовало по факту произошедшего проверку, в ходе которой выяснит обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковных Озерах подросток стулом разбил голову восьмикласснику. Как выяснилось, нападавшего мальчика также обвинили в проявлениях агрессии и в отношении других школьников. В результате некоторые родители не отпускают своих детей на уроки, опасаясь за их здоровье.