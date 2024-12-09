Российское «Изделие-305» в зоне СВО сравнили со скальпелем

«Ростех»: ракету «Изделие-305» в зоне СВО применяют с точностью скальпеля

Ракета «Изделие-305» в зоне специальной военной операции (СВО) применяется с хирургической точностью. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, каналы управления запускаемой с вертолетов ракеты невозможно подавить с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург скальпель — за счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам даже на чердак сквозь слуховое окно», — сказал руководитель.

Также он отметил эффективность применения по летательным беспилотникам зенитных управляемых ракет «Игла» и использование в зоне СВО фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции. «Одной бомбы ФАБ-3000 достаточно, чтобы, как говорится, разнести в клочья опорный пункт противника. Ударная волна накрывает площадь 11 футбольных полей», — заявил Оздоев.

В октябре госкорпорация заметила, что легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305», используемая вертолетами Ми-28НМ, неуязвима для средств РЭБ в зоне СВО и «обеспечивает высокую точность поражения объектов противника вне зависимости от дальности их расположения в радиусе действия ракеты».

В феврале холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что новые авиационные «Изделия-305» демонстрируют хорошую точность в зоне СВО.