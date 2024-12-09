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18:45, 9 декабря 2024Путешествия

Самолет с десятками пассажиров совершил вынужденную посадку из-за трещины в лобовом стекле

Самолет SpiceJet совершил вынужденную посадку из-за трещины в лобовом стекле
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании SpiceJet с десятками пассажиров на борту совершил вынужденную посадку из-за трещины в лобовом стекле. Об этом пишет The Indian Express.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, с лайнером, летевшим из Дели в Шиллонг, Индия. Из-за произошедшего пилоты были вынуждены посадить воздушное судно в городе Патна.

По данным издания, самолет благополучно приземлился в международном аэропорту имени Джея Пракаша Нараяна. Никто из 75 пассажиров не пострадал.

«В лобовом стекле есть три слоя, и только один из них имел трещину. Изменение маршрута было исключительно мерой предосторожности», — заверили представители индийского перевозчика.

Ранее стервятник с птицей в клюве врезался в самолет с пятью пассажирами на борту. Он пробил лобовое стекло, застрял в нем и закрыл пилоту обзор.

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