«Сирийская народная армия» взяла под контроль Манбидж

NTV: «Сирийская народная армия» установила контроль над Манбиджем

«Сирийская народная армия» (СНА) установила контроль над Манбиджем на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в турецких силах безопасности.

Отмечается, что поддерживаемая Турцией вооруженная оппозиционная структура взяла город под контроль в результате проведенной операции.

Как уточняет телеканал, операция началась 8 декабря. Ее целью стало лишение запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) контроля над Манбиджем.

Ранее курдское ополчение успешно отразило серию атак боевиков на город Манбидж в провинции Алеппо. Также сообщается о больших потерях в рядах СНА.