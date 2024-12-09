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20:00, 9 декабря 2024Наука и техника

Названа самая популярная ценовая категория смартфонов

В Android Authority назвали смартфоны не дороже $499 самыми популярными на рынке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Журналисты издания Android Authority заявили, что пользователи чаще склонны покупать смартфоны не дороже 499 долларов. Об этом сообщается в исследовании медиа.

Ранее авторы портала провели среди своих читателей опрос и попросили их ответить, сколько они готовы потратить на новый смартфон в 2025 году. На основе собранных данных от 6500 респондентов журналисты назвали самую популярную ценовую категорию телефонов — до 499 долларов, или около 50 тысяч рублей. Такую категорию выбрали почти 44 процента пользователей.

33 процента респондентов отметили, что будут искать аппарат стоимостью от 499 до 999 долларов. Около 12 процентов голосов набрали два ответа — «Предпочитаю смартфон дороже 999 долларов» и «Не буду покупать смартфон в 2025 году».

«Из нашего опроса ясно, что когда дело доходит до покупки нового смартфона, не существует универсального ответа», — отметили журналисты. По их словам, многие из опрошенных пользователей предпочитают покупать смартфоны, когда наталкиваются на акции и распродажи. Однако высокая цена все еще является важным ограничением: «Один наш читатель сказал: "Я не беден, но отдавать 1000 долларов за телефон — безумие"».

Ранее журналисты издания PhoneArena заявили, что в 2026 году компания Apple поднимет цены на iPhone из-за новых процессоров. Скорее всего, подорожают модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

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