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15:52, 9 декабря 2024Наука и техника

iPhone рекордно подорожают

В 2028 году Apple поднимет цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max из-за процессоров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

В 2026 году компания Apple поднимет цены на iPhone из-за новых процессоров. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа сослались на инсайдеров, которые предсказали удорожание компонентов для смартфонов Apple через два года. Согласно раскрытой информации, в 2028 году американская компания впервые выпустит смартфоны на базе двухнанометровых чипов A20 Pro. Новые процессоры обойдутся на 70 процентов дороже актуальных — они подорожают с 50 до 85 долларов.

Инсайдеры полагают, что в этой связи iPhone 18 Pro и 18 Pro Max окажутся дороже предшественников. При этом Apple намерена оставить базовые смартфоны iPhone 18 на базе процессоров, созданных по трехнанометровому техпроцессу, и не повышать цены на них.

По мнению авторов PhoneArena, новые процессоры должны обеспечить более быструю работу и улучшенную энергоэффективность. «Процессоры в наши дни безумно быстры, поэтому сомневаемся, что A20 Pro будет сильно отличаться от текущих чипов Apple», — заметили журналисты. Также они напомнили, что переход iPhone на двухнанометровые процессоры предсказывали еще в октябре.

В начале декабря журналисты издания PhoneArena нашли новое преимущество iPhone перед смартфонами Samsung. По их словам, в 2025 году Android-флагманы окажутся дороже устройств Apple из-за более дорогих процессоров.

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