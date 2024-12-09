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14:52, 9 декабря 2024Ценности

Сменившую имидж рэпершу высмеяли в сети словами «любимая соцработница»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Doja Cat

Doja Cat. Фото: @DojaCat

Сменившую имидж популярную американскую рэпершу Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) высмеяли словами «любимая соцработница». Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети Х (бывший Twitter).

29-летняя исполнительница, известная своими провокационными образами, показала фото, на котором позировала в классической белой блузке. При этом она надела парик со стрижкой боб и волосами оттенка блонд и очки с прозрачными линзами в узкой черной оправе. Также артистка отказалась от макияжа.

Подписчики оценили снимок в комментариях. «В своей эре библиотекарши», «Математичка», «Выглядишь так, будто вызвала полицию, потому что я выгуливал собаку в твоем районе», «Мать-одиночка с двумя работами», «Любимая соцработница», «Лицо моей мамы, когда она попросила дневник с оценками», — отметили юзеры.

Ранее в декабре российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, также кардинально сменила имидж.

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