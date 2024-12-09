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13:09, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Стали известны уловки прикидывающихся известными людьми мошенников

«Царьград»: аферисты обманывают россиян от имени генерала Суровикина
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Телеканал «Царьград» выпустил материал, посвященный разоблачению фейков в Telegram. В частности, журналисты указали, что одним из «любимчиков» мошенников является генерал армии, герой России Сергей Суровикин, от имени которого в мессенджере создаются поддельные аккаунты и пишутся посты.

Так, аферисты пытаются манипулировать своей аудиторией, которая изначально верит в то, что читает посты настоящего генерала или другой знаковой личности. Такие каналы, по данным журналистов, сначала ведутся на стандартную военную тематику, публикуются патриотические посты. Но в какой-то момент, особенно когда в мире происходят значимые события, возникает вброс, нацеленный на выполнение определенных задач.

«Например, сейчас, когда на фоне бунта в Сирии фокус внимания аудитории несколько сместился, вбросили информацию о якобы имевших место событиях в России, добавив: "Ужас ждет нас в конце этого месяца". Говорится все это в аудиосообщении от имени Сергея Суровикина», — сказано в материале.

При этом журналисты отмечают, что подобные подводки со словами «нас ждет ужас», «то, что сказано, повергнет вас в шок» и «слабонервным не смотреть» напрямую свидетельствуют о том, что человек находится на канале мошенников. Таким образом россиян призвали тщательнее выбирать источники информации.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Так, через фейковые Telegram-боты злоумышленники распространяют сообщения о якобы имеющейся возможности купить подарочные карты номиналом пять тысяч рублей, но со скидкой. На деле человек лишается денег.

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