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15:14, 9 декабря 2024Россия

Стало известно о повышении командира «Ахмата» до генерал-лейтенанта

WarGonzo: Путин присвоил командиру «Ахмата» Алаудинову звание генерал-лейтенанта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил повышение до генерал-лейтенанта. Такую информацию сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По данным авторов поста, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Эту информацию подтвердил военный волонтер, советник главы Курской области Роман Алехин. «Хочу поблагодарить для начала за полное доверие и за то, что без единого лишнего вопроса и какого-то высокомерия отозвался на призыв защитить мою родную Курскую землю и со своим отрядом встал насмерть, не пропустив врага к Курску», — написал он.

В июне 2024 года Абдула Алаудинов, родственник Апти Алаудинова получил генеральское звание. Тогда Путин присвоил ему звание генерал-майора внутренней службы. Старший брат поздравил его с присвоением этого звания и пожелал успехов.

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