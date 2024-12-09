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15:53, 9 декабря 2024Ценности

Стилист назвал главные ошибки в подборе нарядов на Новый год

Стилист Аммирабиле посоветовал не надевать красные и зеленые наряды на Новый год
Мария Винар

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стилист модной платформы CSD Джорджио Аммирабиле назвал главные ошибки в подборе нарядов на Новый год и Рождество. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

В первую очередь эксперт обратил внимание на одежду красных и зеленых цветов. «Это может показаться очевидным, но надевать красный и зеленый вместе не рекомендуется, особенно на Рождество. В итоге вы будете выглядеть как праздничное украшение или эльф, а не как гость на вечеринке», — пояснил он и посоветовал присмотреться к нарядам более изысканных цветов, например, металлик.

Кроме того, Аммирабиле отметил одежду с множеством блесток и пайеток. По его мнению, данные декоративные элементы визуально дешевят образ и делают его безвкусным. «Если вы хотите выглядеть ослепительно, попробуйте металлизированные ткани, такие как шелк или люрекс», — уточнил он.

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Помимо прочего, при создании образа для вечеринки необходимо правильно подобрать аксессуары и обувь. Так, специалист объяснил, что праздничный наряд должны дополнять черный клатч и ювелирные украшения. Что касается обуви, то он предложил забыть о туфлях на шпильках, сделав выбор в пользу моделей на небольшом каблуке.

В заключение собеседник портала упомянул черное платье длины мини, которое стало неотъемлемой вещью для праздничного женского гардероба. Специалист считает, что для таких вечеринок лучше подойдут наряды ярких цветов, выполненных из атласной или бархатной ткани.

В ноябре стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова назвала мужчинам модные образы на Новый год.

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