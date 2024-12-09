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06:25, 9 декабря 2024Из жизни

Супруги ушли в порно из-за ипотеки и стали зарабатывать миллионы рублей в месяц

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

В Великобритании супруги, воспитывающие двоих детей, ушли в порно и стали зарабатывать по 50 тысяч фунтов стерлингов (6,3 миллиона рублей) в месяц. Об этом они рассказали изданию The Sun.

Джесс и Майк Миллеры стали сниматься в порно около шести лет назад. Сначала они делали это в свободное время, чтобы найти средства на ипотеку. К сентябрю 2019 года порно стало приносить им такие деньги, что они смогли бросить работу. По словам супругов, им нравится это занятие, к тому же оно сблизило их и улучшило их отношения.

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Утаить съемки в порно от других людей оказалось невозможно. В феврале 2022 года знакомая Джесс сообщила, что нашла видео, в котором они снимались. Потом о порно узнали родители одноклассников их детей. Родственники супругов, в том числе их дети и родители, тоже все знают, и ни те, ни другие их не осуждают.

Ранее сообщалось, что Эмили Смит из американского штата Аризона работала в порно четыре года, одновременно воспитывая дочь. По ее словам, из-за частых командировок ей приходилось общаться с ребенком только по видеосвязи.

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