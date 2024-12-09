Трамп раскрыл план победы демократов на следующих выборах США

Трамп: демократы хотят отменить народное голосование на следующих выборах в США

Демократическая партия США хочет отменить народное голосование (англ. — popular vote) на следующих президентских выборах в стране, чтобы электоральный процесс был основан лишь на голосах коллегии выборщиков. Об этом заявил избранный американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Демократы упорно борются за то, чтобы отменить народное голосование на следующих американских выборах. Они хотят, чтобы все будущие президентские выборы основывались исключительно на голосовании коллегии выборщиков!» — отметил политик.

Ранее Трамп заявил, что он не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако политик указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах. По его словам, Киеву, вероятно, не стоит ожидать тех же объемов военной помощи от новой американской администрации, сколько поставляла уходящая команда президента Джо Байдена.