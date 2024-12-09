Трем российским регионам пообещали аномальное тепло

В Дальневосточном, Сибирском и Уральском округах температура превысит норму

В ближайшие дни в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах ожидается температура значительно выше климатической нормы. Об этом жителей трех российских регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Температура превысит норму на 8-14 градусов. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе 10 и 11 декабря показатель окажется выше обычного на 10-12 градусов, в Якутии, Бурятии и Забайкальском крае — на 8-10 градусов. «Очень тепло начиная со среды будет в Магаданской области и особенно на Чукотке, там на 12-14 градусов температура выше нормы уже долго, туда доходит атлантическое воздействие и теплые воздушные массы Тихого океана», — рассказал он.

Вильфанд добавил, что во второй половине недели на Чукотке ночью будет 15-18 градусов мороза, а днем — минус 10-13 градусов, однако временами температура будет повышаться до нуля градусов. Аномальное тепло также ожидается на Колыме — на 8 градусов выше нормы.

На западе Якутии температура составит до 25 градусов мороза ночью и минус 20 градусов днем. Во второй половине недели также станет теплее в регионах Западной Сибири — на 10-13 градусов. Ночью в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях ожидается минус 10-13 градусов, днем — минус 6-8 градусов.

Ранее стало известно, что в начале текущей недели температура в Москве превысит норму на два градуса.